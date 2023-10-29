شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه سيراميكا اليوم بحثاً عن الفوز الثانى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش فى السايعة مساء اليوم الأحد، فريق سيراميكا باستاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، ويدخل طلائع الجيش المباراة بعد الهزيمة من المصرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق سيراميكا فوزا كبيرا على الداخلية برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق سيراميكا بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية، وهدد لاعبيه بالاستبعاد من التشكيل الأساسى في حال استمرار نغمة التقصير فى صفوف الفريق، وطالب باستعادة التركيز بداية من مباراة اليوم لاستعادة الانتصارات مرة أخرى.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

فى المقابل، يسعى أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لمواصلة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم الأداء المميز ونسيان مواجهة الداخلية، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم فى جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.

ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.