شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يواجه كينيا فى انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لرجال الهوكى مباراة قوية أمام كينيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر يخوض المنتخب ثانى مواجهاته أمام غانا غدا الاثنين قبل الحصول على راحة الثلاثاء.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال و أحمد عبد الحكيم و أحمد محمد و أشرف سعيد و محمد جمال و حسام الدين رجب و حسام محمود و سعيد أحمد و عمرو سيد و كريم عاطف و محمد أحمد على و محمد نصر و محمود حسين و محمود ممدوح و مصطفى رجب و مصطفى طارق و مصطفى منصور .

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة و يقود المنتخب فنيا طاهر نذير و معه أنيس محمد مدرب عام و و أحمد عز مدير افريق .