شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود رمضان صبحى لاعب بيراميدز لتدعيم قائمة فريقه في مواجهة سيراميكا، بعدما كان مستبعدًا من مواجهة المصري البورسعيدى، ويرغب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق السماوى فى استعادة خدمات كافة اللاعبين حتى يصبح أمامه العديد من الخيارات التى يمكنه الاعتماد عليها حسب سير اللقاء.

وفاز بيراميدز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليواصل صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا فى الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب.

وعبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، موضحا أن المصري فريق محترم وقوي وقدم مباريات قوية وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل من البداية.