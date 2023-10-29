شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بـ"الكبرياء" لإنهاء "لعنة الثالثة عصراً" أمام صن داونز بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

ويرغب المارد الأحمر فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بـ"كبريائه الأفريقي" من أجل الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، وإنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي فى النهاية.

وأسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.

وتأهل الأهلي لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع نظيره الأهلي.

ويغيب عن الاهلى الليلة كل من: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية.

وفى المقابل، يُصنف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، بين أفضل المدربين فى القارة السمراء خلال آخر موسمين، بالنظر للنتائج المتميزة التى حققها مع فريقه منذ توليه المسؤولية وعانى صن داونز خلال لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي، فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، من غياب 7 لاعبين لعدم الجاهزية، لم يتضح موقفهم من لقاء الأهلي.

ولعب صن داونز تحت قيادة موكوينا 50 مباراة، حقق خلالها 34 مباراة وتعادل فى 14 لقاء بينما خسر مرة واحدة فقط.

وعانى صن داونز من غيابات بالجملة على مدار المباريات الأخيرة، وفي هذا الصدد قال المدرب الجنوب أفريقي "أصلي كل ليلة لكي نحصل على معجزة من الله، ليُعيد لنا لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا خلال أقرب وقت ممكن" وأضاف "هم يصنعون الفارق بدرجة كبيرة، ولكن أيضا يتعيّن علينا أن نُهنئ باقي اللاعبين الذين أظهروا أنه يُمكن الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة".

وغاب عن الفريق الجنوب أفريقي كل من بيتر تشالويلي ولوكاس ريبيرو وثابيلو مورينا وباثوسي أوباس وسيفو موبولي وأبوبكر نصير وسياندا نيانغا بالإضافة إلى ذلك، خرج لاعب الوسط مارسيلو إليندي من الملعب قبل 22 دقيقة من نهاية مباراة بترو أتلتيكو، بسبب الإصابة، كما سيغيب موثوبي مافالا، مدافع صن داونز، عن لقاء الأهلي بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه مع بترو أتلتيكو، بعد دقيقتين من انطلاق المواجهة.