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خطف والديْ نجم ليفربول للمطالبة بفدية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض والدا نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز للخطف على يد عصابة استوقفت سيارتهما بدراجات نارية في مدينة بارانكاس بإقليم لا خيايرا الكولومبي حيث نشأ اللاعب.
ووفق تقرير صحفي، اقتاد الخاطفون المسلحون والدي اللاعب لسيارة «فان» ثم أطلقوا سراح والدته، لكن والده لا يزال مفقوداً وتم إطلاق حملة بحث وإنقاذ عاجلة في الإقليم الشمالي للبلاد.
وعادة تتم مثل هذه العمليات من قبل عصابات منظمة من أجل المطالبة بفديات مالية، وتطال النجوم من الرياضيين لامتلاكهم المال بسبب تقاضيهم رواتب عالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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