شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة يتفوق على الكرخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الكرخ 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الزوراء الدولي في العاصمة بغداد، في ختام الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، شهدت في بعض فصولها لمحات جميلة وذلك من خلال الفرص العديدة التي توافرت أمام لاعبي الفريقين الذين أهدروا بعضها بشكل غريب جداً. بينما وقع مدافعو الطلبة في أكثر من خطأ قاتل.

سجل هدف الطلبة والمباراة الوحيد اللاعب مهدي كامل في الدقيقة 45+9، من الشوط الأول بعد أن نجح في متابعة كرة مرتدة ليضعها داخل الشباك بكل ثقة واقتدار.

وشهدت المباراة تعرض حارس مرمى فريق الكرخ حسين حسن للطرد في الدقيقة 10، بعد أن قام بتدخل قوي ضد مهاجم الطلبة حسين عبد الله لاوندي.

وبرغم أن الكرخ قد لعب أكثر من 90 دقيقة بعشرة لاعبين، إلا أنه لم يتأثر بقرار الطرد وكان قريباً جداً في الكثير من الأوقات من معادلة النتيجة.

وبهذه النتيجة حصل الطلبة على أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ليحتل المركز السابع في الترتيب، بينما بقي رصيد الكرخ خالياً من النقاط ليكون في المركز 14.