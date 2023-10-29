شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى كواليس نزال الرياض وردود الأفعال بعد فوز فيوري المثير للجدل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قدم بطل الفنون القتالية المختلطة السابق الفرنسي - الكاميروني فرانسيس نغانوو أداء قوياً أمام بطل الوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري في نزال العاصمة السعودية الرياضي الذي أقيم مساء السبت، لكن قررت لجنة التحكيم فوز فيوري ما نجم عنه صفير المشجعين في صالة بوليفارد التي استضافت الحدث.

أبرز المعترضين على نتيجة النزال كان أسطورة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، إذ كتب على منصة إكس: «هذا بالضبط سبب عدم مشاهدتي الملاكمة، عار عليك يا رجل».

وانبرى المشجعون للتعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «سرقة في وضح النهار»، و«أولكسندر أوزيك سيحطم فيوري تماماً إن لاكم فيوري بنفس الطريقة أمامه»، و«أنا أحب فيوري لكنه لم يفز أبداً بالنزال».

وعلق فيوري بعد النزال وقال: «كان واحداً من أصعب نزالاتي في آخر 10 سنوات، لم أكن أتوقع أن يكون فرانسيس مقاتلاً شرساً وقوياً وبلكمات كبيرة».

وعن سقوطه أرضاً في الجولة الثالثة من النزال قال فيوري: «ضربني على مؤخرة رأسي، لم أتعرض لأذى ونهضت على قدمي وأكملت النزال».

وطالب المشجعون نغانوو بالعمل في ميدان الملاكمة بعد الأداء القوي الذي قدمه في أول نزال محترف باللعبة، فيما حافظ فيوري على انتصاراته المتتالية تحت أنظار غريمه المقبل الأوكراني أولكسندر أوزيك الذي حضر النزال.

وعلق الملاكم السابق مايك تايسون، الذي درب نغانوو، على نتيجة النزال المتقاربة جداً وأجاب بعد سؤال المراسل: «هل ظننت أن نغانوو فاز؟» قائلاً: «نعم، أنت محق»، ثم عند سؤاله إن كان نغانوو تعرض للسرقة أجاب: «لا، لم تكن سرقة لكن الجميع يعرف النتيجة كم كانت متقاربة».

نغانوو كان سعيداً رغم الهزيمة وعلق: «أشعر بسعادة كبيرة، ربما جرحت لكنني لم أهزم. يمكنني أن أعض، أنا مقاتل ومستعد للقتال في أي وقت قريب. كان هذا أول نزال احترافي لي وتجربة رائعة وأعرف أنني لم أصل لمستوى خصمي لكن مع الخبرة سأعود أفضل. استعدوا فالذئب في البيت وسوف أعض بعض الخصوم».

مشجعو الهلال يزعجون ال«دون»

حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح النصر السعودي حالياً، النزال برفقة خطيبته جورجينا رودريجيز لكن لم يعجبه سماع صفير من مشجعي فريق الهلال.

وعلا الوجوم وجه رونالدو، سفير موسم الرياض، عند جلوسه في مكانه. وعلق ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق وزميل رونالدو على جاذبية صاحب الكرات الذهبية الخمس وقال: «كنت أعيش الحلم فقد كبرت وأنا أشاهد نزالات مايك تايسون وكان حاضراً إلى جانب فلويد مايوذر ولاري هولمز والكثير الكثير من الشخصيات الرياضية لكن رغم الأسماء الكبيرة وقف الجميع على أطراف أصابعهم لحظة دخول رونالدو المكان، هذا الفتى عجيب».

وحضر الظاهرة البرازيلي رونالدو والأسطورة البرتغالي لويس فيغو النزال إلى جانب نجوم الدوري السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو وإمريك لابورت والملاكمون السابقون أمير خان ولينوكس لويس وإيفاندر هوليفيلد وماني باكياو.

مطرب الراب الأمريكي كاني ويست (الذي غير اسمه ليصبح ايمنيم أند يي ) جذب الأنظار بارتداء قميص فريق منافس بالدوري الإنجليزي الممتاز باللون الأسود وخطوط صفراء. وتحير المشجعون في تحديد هوية الفريق من قميص كاني ويست إذ غطاه بشال أسود وقال أحدهم: «ربما هو قميص مانشستر يونايتد لأن فيوري ابن مدينة مانشستر»، لكن حساباً متخصصاً بقمصان الأندية الكروية أشار إلى أن القميص هو زي تشيلسي موسم 2012-2013.

ماكجريجور يكشف عن موعد عودته للحلبة

كشف نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكجريجور عن عودته للحلبة بعد غياب 3 سنوات تقريباً وسيكون نزال ملاكمة أمام أسطورة الفليبين ماني باكياو في شهر إبريل المقبل بالسعودية. ولم يخض ماكجريجور أي نزال منذ مواجهته دستن بوارييه في 2021 لكنه قال للمراسلين على هامش حضوره نزال فيوري: «لياقتي جيدة وتعافيت وآمل العودة في إبريل. كنت لأحب نزالاً في ديسمبر لكنني أردت أن أكون صادقاً مع نفسي ومع المشجعين وإبريل يبدو خياراً أفضل للعودة».

واعتزل باكياو في 2021 وغير مساره نحو العمل السياسي في بلاده ولم يعرف بعد رأيه في مواجهة ماكجريجور.