شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يرزق بصبي قبل الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم الأرجنتيني إينزو فيرنانديز بطل العالم ولاعب وسط تشيلسي عن قدوم مولوده بينامين من شريكة حياته فالنتينا سيرفانتيس عشية الخسارة من برنتفورد بهدفين نظيفين.

ونشر إينزو صورة على حسابه في إنستجرام مع ابنته أوليفيا (3 سنوات) وابنه وكتب عليها «بنيامين فيرنانديز 26-10-23 أحبك الى الأبد».

وغير إينزو صورته على حسابه في المنصة لتكون «والد أوليفيا وبنيامين» مع إيموجي قلب، فيما نشرت زوجته رسالة قالت فيها: «شكراً لمرافقتي بأفضل شكل، أحبك».

ولم يشارك فيرنانديز بسبب إصابة عضلية في تمرينات الفريق يوم الجمعة لذا غاب عن الخسارة في معقل النادي.