جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي مشتعل، حيث تُقام مباريات بالدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والإيطالي وأخيرًا في السوبر الافريقي.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء الأهلي وصن داونز في نصف نهائي السوبر الافريقي، بجانب ديربي الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد والسيتي، بجانب لقاء ليفربول ضد نوتينجهام فورست.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

مواعيد مباريات دوري السوبر الإفريقي اليوم

الأهلي ضد صن داونز، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD SPORTS 1"، "beIN Sports HD"، "ON Time Sports"، "SSC HD".

الوداد المغربي ضد الترجي التونسي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD SPORTS 1"، "beIN Sports HD"، "ON Time Sports"، "SSC HD".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وست هام يونايتد ضد إيفرتون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

برايتون ضد فولهام، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ليفربول ضد نوتينجهام فورست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أستون فيلا ضد لوتون تاون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال بيتيس ضد أوساسونا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاليكانو ضد ريال سوسييداد، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كالياري ضد فروسينوني، في تمام الواحدة والنصف مساءً، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد أودينيزي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

انتر ميلان ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي ضد ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

باير ليفركوزن ضد فرايبورج، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة مساءً بتوقيت السعودية، وتٌذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ليل ضد موناكو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ميتز ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

مونبيلييه ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

رين ضد ستراسبورج، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مارسيليا ضد ليون، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".