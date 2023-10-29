بينهم إمام عاشور.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر في هذه المباراة 6 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث تخلفوا عن السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

ويفقد الفريق الأبيض في مواجهة صن داونز كل من: إمام عاشور وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد، للإصابة، وأحمد عبدالقادر وحمزة علاء لأسباب فنية.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم الأحد، حيث يأمل الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الصعود في مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.