شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين إدارة الزمالك وأوسوريو بعد الخسارة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرفان على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، اجتماعًا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمناقشته في العديد من الأمور والنقاط التي تخص الفريق المرحلة المقبلة، ومنها مناقشته فى أسباب الخسارة غير المتوقعة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري Nile.

ويرغب سليمان وحسين السيد فى الوقوف على طلبات أوسوريو وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدات للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5 / 1.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجلسة الحديث عن ملف رفع إيقاف القيد عن الفريق، والعمل على ابرام صفقات جديدة في انتقالات شهر يناير المقبل، حيث يعمل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بكل قوة على انهاء أزمة إيقاف القيد، وتلبية طلبات المدرب في التدعيمات التي يرغب في إبرامها حتى يتمكن المجلس من محاسبته بعد ذلك.