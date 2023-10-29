شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة إمام عاشور مع كولر وغموض موقف كهربا من مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق التى تستعد لخوض مباراة صن داونز بدوري السوبر الأفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، "إمام فكر إنه هيلعب مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني، وأعتقد أنه سيخوض اللقاء بعدما أصر كولر على تواجده على دكة البدلاء، لكنه لم يشارك، وعندما رجع من تنزانيا لم يتدرب بالجدية الكافية ولم ينل إعجاب كولر ولم يلعب مباراة العودة أمام سيمبا أيضاً".

وأضاف شوبير، "حتى الآن سنتحدث وفقاً للتقرير الطبي أنه يتدرب مع المصابين، هذه الأمور تؤثر، وإمام داخل دخلة جامدة مع الفريق، وأعتقد أن كولر لن يستبعد لاعباً مثله بسهولة، ويجب على إمام ألا يخرج عن تقاليد الأهلي".

وعن موقف محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مواجهة صن داونز قال شوبير، "كهربا لم يتدرب أمس الأول تدريبا كاملا، وبالأمس خاض المران كاملاً وإذا ملعبش هيكون بيرسي تاو رأس الحربة".

ويخوض الأهلي تحدياً جديداً فى مدينة بريتوريا، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على صن داونز الجنوب أفريقي، فى "ذهاب" نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023، ويستعد السويسري مارسيل كولر لمواجهة صن داونز للمرة الثالثة خلال مسيرته مع بطل مصر وأفريقيا، بعد مباراتين فى مجموعات الموسم الماضي، تعادل فى الأولى على ملعبه 2-2 ثم خسر خارجه بنتيجة 2-5.