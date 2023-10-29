شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر من حكم مباراة الأهلي وصن داونز: "أتمنى أكون مخطئ الظن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامي أحمد شوبير من حكم مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، قبل مواجهة الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، حينما يحل الأهلي ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وكان كاف قد أعلن تعيين طاقم تحكيم من بنين بقيادة الحكم لويس ديجيندو الذي يدير اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، والأنجولي لوبيس أوليفيرا كحكم مساعد ثانٍ، وأحمد امتياز من موريشيوس كحكم رابع.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر بر إذاعة أون سبورت إف إم، "طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز بنيني، وهذا يقلقني، من بعد كوفي كودجا وهو حكم بنيني شهير، ويتولى حالياً مسؤولية لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي، وهيلعب بلدياته، ومنتظرين نشوف الدنيا فيها ايه أتمنى يكون عند حسن الظن".

وأضاف، "حكام مورشيوس كانوا مميزين، وهناك بعض الحكام الجيدين، لكن بصفة عامة معرفش، شاهدنا مباراة الأهلي وسيمبا كان لنا هناك ركلة جزاء واضحة ولم يتم احتسابها وبقلق شوية من الحكام الأفارقة، وأتمنى تكون ظنوني كلها خاطئة.

ويرغب المارد الأحمر فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بـ"كبريائه الأفريقي" من أجل الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، وإنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي فى النهاية.