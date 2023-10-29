شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات وزن 73 كجم فى منافسات أفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 73 كجم فى البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار، والأفريقية للناشئين التى تقام باستاد القاهرة.
وجاءت النتائج كالتالى :
اللاعب أحمد سعيد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين ونتر
ذهبية المجموع
اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)
فضية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)
برونزية الخطف
فضية الكلين و نتر
برونزية المجموع
اللاعب اسلام ثابت - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)
فضية الكلين و نتر
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