شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات وزن 73 كجم فى منافسات أفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 73 كجم فى البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار، والأفريقية للناشئين التى تقام باستاد القاهرة. وجاءت النتائج كالتالى : اللاعب أحمد سعيد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين ونتر ذهبية المجموع اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg) فضية الخطف ذهبية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg) برونزية الخطف فضية الكلين و نتر برونزية المجموع اللاعب اسلام ثابت - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg) فضية الكلين و نتر

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