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مصر تسيطر على ميداليات وزن 73 كجم فى منافسات أفريقيا والعرب لرفع الأثقال

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 73 كجم فى البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار، والأفريقية للناشئين التى تقام باستاد القاهرة.

 

وجاءت النتائج كالتالى :

 

اللاعب أحمد سعيد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين ونتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)

 

فضية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

فضية المجموع

 

 اللاعب حلمي عبدالباري - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (73kg)

 

برونزية الخطف

فضية الكلين و نتر 

برونزية المجموع 

 

 اللاعب اسلام ثابت - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (73kg)

 

فضية الكلين و نتر 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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