شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة تكشف معاناة الأهلى تحت "أشعة الشمس" قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وخاض الأهلى بالفترة الأخيرة 15 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى سبع هزائم وتعادل فى 6 لقاءات وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسرالأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الأبطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً ، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بآخر مباراة بدور المجموعات.

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 عصراً، وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة السابقة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى، ثم عاد وواجه صن داونز فى دور المجموعات بدوري الأبطال وخسر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.