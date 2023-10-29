شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني محمود وادي: لليوم الثانى لا نعرف شيئاً عن أمهاتنا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفلسطيني محمود وادي، لاعب المقاولون العرب، عن معاناته فى التواصل مع أهله الموجودين حالياً بقطاع غزة، وذلك فى ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن القطاع، بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وكتب محمود وادي عبر حسابه على إنستجرام، "الليلة الثانية على التوالي وإحنا ما بنعرف أي شيء عن أمهاتنا وإخواتنا وأحبابنا فى غزة، اللهم احفظهم وكن معهم واجعلهم يا رب في ودائعك".



محمود وادي

وأكد الفلسطيني محمود وادي، نجم المقاولون العرب، صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رافضاً كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجه منها. وقال وادي فى تصريحات لليوم السابع، "أسرتي كلها فى غزة، والدتي وإخوتي، بيناموا مسلمين أمرهم لله فقد يتعرضون لا قدر الله للقصف فى أى وقت، ولا أستطيع أن أتحدث معهم فى أى وقت لصعوبة الاتصالات والكهرباء والشبكة".

وأضاف وادى، "أسرتي تعاني مثل كل أهل غزة بالأيام لا يجدون المياه والكهرباء مقطوعة وأبسط الاحتياجات الإنسانية بسبب هذا الحصار الظالم.. شعبنا أثبت دائماً أنه صامد على أرضه ولن يتخلى عنها تحت أى ظرف، ولن يقبل بأى مخططات، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت".

واختتم لاعب المقاوبون قائلا، "الاحتلال الإسرائيلي لم يترك شيئا، قصف المسجد والكنيسة والمستشفى، وحتى الذين توجهوا من الشمال إلى الجنوب قصفهم فى الطريق، والعالم صامت أمام ذلك".