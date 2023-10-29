شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي من الفطار حتى خوض مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم، استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين فى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا إلى استاد لوفتوس، والوصول في الموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

ووفقا للاجتماع الفني الذي عقد أمس يرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.