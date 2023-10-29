شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أبطال المصارعة والخماسى بعد إنجازاتهم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم التي تقام بألبانيا، وكذلك سيف سليمان لاعب منتخب الخماسى الحديث بعد التتويج بذهبية بطولة أولمبيك ببولندا.

وكان وزير الرياضة تقدم بالتهنئة أيضاً خلال الساعات الماضية إلى أبطال الكاراتيه بعد إنجازات بطولة العالم التي تقام بالمجر، بالإضافة إلى محمد السيد بطل السلاح بعد ذهبية كأس أمريكا.



وزير الرياضة

وتوج عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، كما حقق اللاعب يوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم.

وحقق طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم، وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

، و منة شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات وزن+68 كجم، وحصدت ريم سلامة الميدالية البرونزية بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم.

بينما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.