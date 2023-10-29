شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور على رأس 7 لاعبين لن تراهم اليوم فى مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اليوم، الأحد، اختباراً كروياً صعباً حينما يحل ضيفاً على صن داونز بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة "إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة، وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية".

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.