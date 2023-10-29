شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ فخر الدين بن يوسف للتعافي من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فخر الدين بن يوسف، لاعب النادي المصري، لبرنامج تأهيلي على هامش مران الفريق، للتعافي من إصابة الشد في العضلة الأمامية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز في الجولة الماضية، قبل أن يخضع اللاعب بالأمس لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.