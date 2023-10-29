نهائي مونديال الروغبي: جنوب أفريقيا تتفوق على نيوزيلندا

الرياص - اسماء السيد - باريس: احتفظت جنوب أفريقيا بلقبها بطلة للعالم في الروغبي إثر فوزها على نيوزيلندا 12 11 السبت في المباراة النهائية على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية.

واللقب هو الرابع لجنوب أفريقيا لتنفرد بالرقم القياسي الذي كانت تتقاسمه مع منافستها في مباراة القمة.

وتوّجت جنوب أفريقيا باللقب اعوام 1995 و2007 و2019 و2023 في حين توجت نيوزيلندا بطلة اعوام 1987 و2011 و2015.

وباتت جنوب أفريقيا ثاني منتخب يحتفظ بلقبه بعد نيوزيلندا بالذات في 2011 و2015.

وكانت جنوب أفريقيا سحقت نيوزيلندا 35 7 في مباراة ودية استعدادا لهذه البطولة في اب/اغسطس الماضي.

وطرد الحكم قائد نيوزيلندا توم كاين في الدقيقة 34 اثر تدخل عنيف على الجنوب افريقي جيسي كريل ليكمل فريقه المباراة بـ14 لاعبا.