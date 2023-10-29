شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الإنجليزي يخطف أضواء «الكلاسيكو».. بيلينجهام نجم «الروك» في«الكامب نو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ارتدى نجوم برشلونة قميصاً يحمل شعار فرقة الروك البريطانية الشهيرة رولنغ ستونز احتفالاً بألبومها الجديد الذي طرح في 20 أكتوبر، وبسبب رعاية منصة سبوتيفاي الموسيقية للقميص حضر نجوم الفرقة ميك جاغر وروني وود وبل ويمان «الكلاسيكو» وجلسوا في منصة الشخصيات المهمة في «الكامب نو».

وأبرزت الصحافة الكتالونية ذلك بعنوان «جود كان نجم الروك»، في إشارة لنجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل هدفي الفوز للريال بعد تقدم برشلونة بهدف جندوجان.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: إن بمقدور نجمه الجديد تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة هذا الموسم وأضاف: «لا نفكر في جعله هدافاً أو مهاجماً وننتظر من البقية هز الشباك لكن بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً هذا الموسم».

وكان هدف بيلينجهام في الدقيقة 68 ربما الأفضل من بين ال13 هدفاً التي سجلها بقميص النادي الملكي، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 92 ليخلع قلوب مشجعي برشلونة وعلق أنشيلوتي: «نشعر بالمفاجأة معه، لأن الهدف كان من بعيد جداً ولم يسجل الكثير من الأهداف من هذا البعد بل عادة معظم أهدافه من منطقة الجزاء».

وعند سؤال أنشيلوتي إن كان يجب ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية أجاب: «لا أعرف أين سيكون مكانه في سباق الجائزة ولا يهمني فعلاً، كل ما أعرفه الآن هو أنه يصنع فارقاً ضخماً لنا».

ويتصدر بيلينجهام قائمة الهدافين ب10 أهداف في الليغا بفارق 3 أهداف عن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان ونشر نجم سيتي إيرلينغ هالاند صورة هدف بيلينجهام من على بعد 25 ياردة وكتب عليها: «هذا الفتى لا يصدق».

وتفوق بيلينجهام بأهدافه ال10 في الليغا على أسطورته زين الدين زيدان الذي كان يرتدي القميص رقم 5 قبله بالريال. وسجل زيدان في أفضل مواسمه بالريال (2002-2003 و2005-2006 ) 9 أهداف،لكن بيلينجهام سجل 13 هدفاً في 13 مباراة للريال محلياً وأوروبياً وصنع 3 أهداف وفي أول «كلاسيكو» له أكمل 45 من 49 تمريرة وسجل في التسديدتين اللتين سددهما لشباك الحارس تير شتيجن.

لمس بيلينجهام الكرة 73 مرة وأظهرت الإحصائيات أنه أفضل حتى من كريستيانو رونالدو في أول موسم له عندما جاء الريال من اليونايتد بسن ال24 وفي جعبته كرة ذهبية.

وتعرض رونالدو لإصابة بالكاحل ولعب 5 مباريات كاملة من أول 10 مباريات بالموسم وسجل 7 أهداف من 60 تسديدة على الشباك بينما سجل بيلينجهام 10 من 24 تسديدة.

وعلق المهاجم البرازيلي فينيسيوس، الذي تعرض لصيحات عنصرية في «الكلاسيكو» وأعلنت الرابطة فتح تحقيق بشأنها، على موهبة بيلينجهام وقال: «جود بيلينجهام مدهش، يصنع الفارق دائماً كما كان يفعل رونالدو».

وعلق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على تألق زميله وقال:«إنه فتى من طراز رفيع وموهبة استثنائية. لا أعتقد أنه حتى هو يصدق أنه يسجل هذا الكم من الأهداف. أهنئه وآمل أن يواصل التسجيل، لا يمكن إيقافه الآن».

وعلق كابتن الريال، داني كارفخال بعد الفوز بإعادة نشر تصريحه عقب الخسارة في الكلاسيكو الودي في لاس فيغاس قبل الموسم والذي قال فيه: «الخسارة من برشلونة مذاقها سيئ دائماً وأنا واثق أننا سنسحقهم في الكلاسيكو الرسمي».

وعلق حارس الريال السابق إيكر كاسياس «الحصانة الكروية» مرفقة بإيموجي إبهام وألوان الريال. واستغل كاسياس تصريح رئيس الإقليم الكتالوني بدرو سانشيز في خطابه أمام اللجنة الفيدرالية التي أشار فيها ل«الحصانة في كتالونيا» على هامش حملته لتمديد رئاسته.