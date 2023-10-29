شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من دعم رجال شرطة اتهموا زوراً نجمين أولمبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر العديد من الناس عن غضبهم من حملة تبرع بالمال لعناصر في الشرطة البريطانية، بعد أيام من اتهامهم بالعنصرية وتلفيق تهمة للنجمين الأولمبيين بيانكا ويليامس، الفائزة بالبرونزية في سباق التتابع 400 متر في مونديال القوى، وريكاردو دوس سانتوس الذي نافس في سباق 400 متر بأولمبياد بكين 2020 المقام في 2021.

وعلقت المؤلفة أليس فنتون بتغريدة: «هل هذا ما نفعله الآن؟ نجمع المال لشرطة كاذبين؟»، وقال محامي الزوجين اللذين تعرضا للإهانة وتفتيش سيارتهما ووضع الأصفاد في معصم الأب أمام أنظار طفلته (3 سنوات): إن من غير المنطقي إقامة زملاء الشرطة الفاسدين صفحة تبرع على منصة X ( تويتر سابقاً )، وأضاف: «تبدو الحملة في الظاهر تعبيراً عن إخلاص الأصدقاء وزملاء العمل لكنها في الواقع هدم للمصداقية».

وقال عناصر الشرطة في جلسة المحاكمة إنهم شكوا في سلوك دوس سانتوس بسبب طريقة قيادته للسيارة لذا أوقفوه أمام منزله وفتشوها بحثاً عن مخدرات وأسلحة، فيما قال دوس سانتوس إن الشرطة أوقفته 9 مرات بغضون 4 أسابيع بعد شرائه السيارة في 2018.

وقال القاضي إن الثنائي كان يستحق معاملة أفضل من الشرطة وإن الصدق والنزاهة عنصران يجب توافرهما فيمن يتصدى للعمل بالشرطة كي يكسب احترام المجتمع وثقته وخصوصاً فيما يتعلق بأصحاب البشرة الداكنة في حالات الإيقاف والبحث.