هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يُفكر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في الدفع بالقوة الضاربة له أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن يقود المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تشكيل الفريق السماوي أمام الشياطين الحمر، في المباراة التي يتوقع أن تكون قوية ومثيرة وحماسية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: جفاريدول، جون ستونز، روبن دياز، كايل والكر.

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ويرغب مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على كتيبة إيريك تين هاج في الديربي للتساوي مع أرسنال في عدد النقاط والاقتراب من توتنهام الذي ينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، بينما يأمل اليونايتد في تحسين موقفه في ظل النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

موعد ديربي مانشستر سيتي واليونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

بينما تُذاع مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ينحاز التاريخ لمانشستر يونايتد أمام السيتي، على الرغم من التفوق في السنوات الأخيرة الأخير، حيث فاز الشياطين الحمر في 77 مباراة مقابل 59 للسيتي وكتب التعادل نتيجة 53 مباراة.

بينما يتفوق السيتي على اليونايتد في السجل التهديفي بفارق طفيف، بواقع 267 هدفا مقابل 265.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد برايتون بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي حققها مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.