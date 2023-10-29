شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد التاسعة مساءً لمُغادرة جنوب أفريقيا عقب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُغادر بعثة النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم ،الأحد، بتوقيت القاهرة على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا للتوجه إلى استاد لوفتوس، والوصول في الموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

ووفقا للاجتماع الفني الذي عقد أمس يرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.