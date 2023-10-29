شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة مقطعية على قدم مصطفى شلبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك لأشعة مقطعية اليوم، الأحد، للتعرف على مدى إصابته التى تعرض أمس الأول فى مباراة فريقه أمام إنبى، بالجولة الخامسة من دورى NILE

وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعى وضع قدمه في جبيرة ، إلا أنه سيخضع لأشعة مقطعية اليوم للإطمئنان على حالته.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب له .

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile ، وحصل لاعبو الريق على راحة 48 ساعة من التدريبات على أن يستأنف الفريق استعداداته للمباراة المقبلة غدا الاثنين.