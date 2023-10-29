شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينافس على ذهبية وبرونزية فى بطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الكاراتيه رجال منافسات نهائى بطولة العالم التى تقام بالمجر، فى فرق الكوميتيه، وينافس المنتخب اليوم على الميدالية الذهبية فى البطولة، وبالتالى ضمن المنتخب ميدالية ببطولة العالم.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب السيدات منافسات الكاتا فرق مباراة الميدالية البرونزية، وسط طموحات بزيادة رصيد البعثة المصرية فى البطولة، حيث تحققت أمس 6 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين وفضية بالإضافة إلى 3 برونزيات.

وتوج عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، كما حقق اللاعب يوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم.

وحقق طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم، وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

ومنة شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات وزن+68 كجم، وحصدت ريم سلامة الميدالية البرونزية بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم.

بينما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.