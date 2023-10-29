شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراه الاهلي وصن داونز فى الدوري الأفريقي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراه الاهلي وصن داونز تشغل اهتمام الملايين من عشاق النادي الأهلي، على وجه الخصوص، وجمهور الكرة المصرية والأفريقية بصفة عامة باعتبارها إحدى أهم مباريات كرة القدم داخل القارة السمراء.

موعد مباراه الاهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

اون تايم سبورت تنقل مباراة الاهلي وصن داونز

حصلت قناة اون تايم سبورت على حقوق نقل بطولة الدوري الأفريقي ، وستقوم القناة بنقل المباراة على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي للمباراة المرتقبة.

صن داونز يفتح ملعب مباراته أمام الاهلي مجاناً للجماهير

قرر مسئولو نادي صن داونز فتح مدرجات استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا مجاناً أمام جمهور الفريق من أجل حضور المباراة ودعم الفريق أمام الأهلي.

موعد مباراة العودة بين الاهلي وصن داونز

تُقام مباراة الاهلي وصن داونز فى إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

الاهلي يغادر جنوب أفريقيا الليلة

وتُغادر بعثة النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

وبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا للتوجه إلى استاد لوفتوس، والوصول في الموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

الاهلي يرتدي الزي الأحمر أمام صن داونز

ووفقا للاجتماع الفني الذي عقد أمس يرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.