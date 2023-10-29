شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. بيرسى تاو ورضا سليم وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز على ملعب لوفتوس فى بريتوريا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كهربا ورضا سليم وبيرسي تاو.

وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.