شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن وأسامة نبيه يدخلان حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب 2007 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى عادل عبد الرحمن وأسامة نبيه، نجما الأهلى والزمالك السابقان، حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 فى المرحلة المقبلة، على أن يتم الحسم خلال الساعات المقبلة.
وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2005، وأحمد الكاس لمنتخب 2008.
فى سياق آخر، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعات مستمرة مع لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام التى وضعها الخواجة قبل انطلاق الموسم الحالى بجانب معالجة الأخطاء التى يقع فيها الحكام.
وبدأ اتحاد الكرة مؤخرا دورات تدريبية للحكام، لتطوير إتقانهم للغة الإنجليزية، من أجل إعدادهم والترشح للقائمة الدولية وتسهيل تواصلهم مع جميع عناصر المنظومة الكروية خلال المباريات.
وتقام الدورات التدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية للحكام تحت إشراف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.
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