شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن وأسامة نبيه يدخلان حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى عادل عبد الرحمن وأسامة نبيه، نجما الأهلى والزمالك السابقان، حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 فى المرحلة المقبلة، على أن يتم الحسم خلال الساعات المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها استكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بإعلان باقى أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمنتخبى مصر مواليد 2005 و2008، وكذلك إعلان الأجهزة الفنية لمنتخبى 2007 و2009.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2005، وأحمد الكاس لمنتخب 2008.