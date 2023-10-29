طريق الأهلى.. موعد مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى الليلة

ويضم الطاقم المصرى كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمود البنا حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.

ويخوض فريق الاهلى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

ويرغب المارد الأحمر فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى، وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.