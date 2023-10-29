شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى.. موعد مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الترجى التونسى نظيره الوداد المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دورى السوبر الأفريقى.
ويضم الطاقم المصرى كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمود البنا حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.
ويخوض فريق الاهلى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.
ويرغب المارد الأحمر فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى، وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.
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