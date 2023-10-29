شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يحدد 6 نوفمبر للمعسكر المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، 6 نوفمبر المقبل موعداً لبدء معسكر الإعداد لبطولة شمال أفريقيا التي تقام فى تونس على أن يقام المعسكر بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بجانب مصر.

وأشاد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، بمعسكريّ الإسماعيلية والقاهرة ، مؤكدا أنه حقق الكثير من خلال المعسكرين أهدافه واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منهما بشكل كبير، موضحا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم للتأكد من تطور مستواهم.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات، عضو المجلس، بالإشراف على منتخب الشباب الذى يقوده وائل رياض، بعدما تم تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب مؤخراً ويضم بجانب وائل رياض كلا من علاء عبده مدبا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.