شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تعديل اللائحة القديمة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على تعديل اللائحة القديمة الخاصة بلاعبى الفريق من ثواب وعقاب ومكافآت مالية وعقوبات فنية وإدارية.

ومن المقرر أن يتم تعديل اللائحة بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك، على أن يتم صرف مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب لتحفيز اللاعبين للحصول على بطولات.

وتٌعد العقوبات الإدارية الخاصة من اختصاص مدير الكرة، بينما العقوبات الفنية من اختصاص الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى المقرر فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.

وفتح أحمد سليمان وحسين السيد خطوط اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم بتوصيل الرسالة لهم.