شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصي ينتظم اليوم فى مران المصري بعد تعافيه من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم التونسي إلياس الجلاصي، اليوم الأحد، في مران النادي المصري، والمقرر إقامته بمعسكر الفريق بالقاهرة، استعداداً للقاء المقبل للفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي، والذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وكان إلياس الجلاصي قد اشتكى فى وقت سابق من إجهاد فى العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة، ليغيب عن مباراة الجولة الماضية أمام بيراميدز، قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق عصر اليوم الأحد.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.