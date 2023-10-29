اليوم.. الأهلي يسعى لإنهاء لعنة «الثالثة عصرا» أمام صن داونز في دوري السوبر الإفريقي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - ألموجز

يخوض الأهلي عصر اليوم، الأحد، واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجى التونسى.

كما يسعى الأهلي لإنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي فى النهاية.

وكان الأهلي قد تأهل لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع نظيره الأهلي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.

الغيابات

يغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم كل من: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية.

على الجانب الآخر، يعاني صن داونز من غيابات بالجملة على مدار المباريات الأخيرة، وفي هذا الصدد صرح رولاني موكوينا مدرب صن داونز بـ "أصلي كل ليلة لكي نحصل على معجزة من الله، ليُعيد لنا لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا خلال أقرب وقت ممكن".

وأضاف موكوينا: "هم يصنعون الفارق بدرجة كبيرة، ولكن أيضا يتعيّن علينا أن نُهنئ باقي اللاعبين الذين أظهروا أنه يُمكن الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة".

وغاب عن الفريق الجنوب أفريقي كل من بيتر تشالويلي ولوكاس ريبيرو وثابيلو مورينا وباثوسي أوباس وسيفو موبولي وأبوبكر نصير وسياندا نيانغا بالإضافة إلى ذلك، خرج لاعب الوسط مارسيلو إليندي من الملعب قبل 22 دقيقة من نهاية مباراة بترو أتلتيكو، بسبب الإصابة، كما سيغيب موثوبي مافالا، مدافع صن داونز، عن لقاء الأهلي بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه مع بترو أتلتيكو، بعد دقيقتين من انطلاق المواجهة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد حسن كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا ورضا سليم

موعد المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 3:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 4:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز على القنوات التالية:

قناة On Time Sports 1 الناقلة

القمر: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أبوظبي الرياضية 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة SSC Extra 1 SD

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغربية الرياضية

القمر: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.