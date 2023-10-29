أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، القصة الكاملة وراء أزمة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وكان كولر قد قرر استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي في مباراة صن داونز، وبعدها كشف الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب يعاني من إصابة برشح والتهابات في الكاحل.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "باختصار كده هقول لكم كل قصة إمام عاشور ومشكلته في الأهلي".

وأوضح حارس رمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "إمام مكانش عايز يسافر تنزانيا في مباراة الذهاب مع سيمبا عشان خايف من تجدد الإصابة، لكن مستر كولر قال له تعالى وأنت كويس والدكتور مطمني عليك، فإمام عاشور فكر إنه هيلعب هناك قدام سيمبا لكن كولر محطوش في التشكيلة الأساسية ولا نزل احتياطي وده ضايق إمام".

وأضاف الإعلامي: "لما رجع الأهلي مصر إمام عاشور لم يتدرب بجدية وادلع شوية وكولر معجبوش، وقال لمستر كولر هشوف الدكتور يشوفني والقصة والحدوتة، فجت مباراة العودة مع سيمبا فكولر لم يضعه في التشكيلة وخلال المباراة معملش تغييرات باستثناء موديست في نهاية المباراة بناء على طلب كهربا فزعل إمام عاشور أكثر إنه لم يشارك".

وتابع: "من هنا كان قرار كولر إنه إمام عاشور ما يسافرش وطبعا في الأهلي قالوا إن فيه تقرير طبي وأنا همشي وراه التقرير الطبي وهقول إنه مصاب".

واختتم أحمد شوبير: "عموما أتمنى الموضوع ده ينتهي وإمام لاعب تمتع بحب الجمهور بعد ماكان الجمهور زعلان منه، فمش من السهولة تستبعد لاعب زي ده وما ينفعش برضه لاعب زي ده يخرج من الإطار العام للنادي الأهلي ونظامه دي قصة إمام عاشور عشان تبقى واضحة للجميع".