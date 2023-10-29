شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: فخور بأبطالنا من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم في الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فخره بأبطال الإمارات الرياضيين من أصحاب الهمم وبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الدولة على الخارطة الرياضية العالمية.

وقال سموه: «اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات)، كلّ التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج».