الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز



محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا اليوم الأحد على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا، على ملعب الأخير في بريتوريا، وسط حضور جماهير كبير.

ويعمل الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على الصعود في مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وأبو ظبي الرياضية مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجتي الذهاب والعودة.