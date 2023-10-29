شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا يريد صنع التاريخ في مانشستر.. وبرباتوف ينصح راشفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لم يستطع نجم مانشستر سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا مقاومة فكرة دخول التاريخ مع النادي الإنجليزي في حال حصد اللقب المحلي الرابع على التوالي هذا الموسم ولهذا رفض إغراء اللعب ببرشلونة وباريس سان جيرمان وعروض اللعب المغرية في الدوري السعودي في الصيف.

ولم يحقق أي ناد إنجليزي هذا الإنجاز منذ تأسيس الدوري في 1892 لذلك مدد صانع الألعاب عقده ليبقى في مانشستر سيتي حتى 2026 ويقول:«سمعنا أن الفوز بـ4 ألقاب على التوالي لم يحدث مطلقاً في التاريخ لذا أريد محاولة الفوز به كي أدخل التاريخ. المنافسة تشتد ضراوة موسماً بعد موسم وتتذكرون عندما كان الفارق نقطة أو نقطتين بين البطل ووصيفه. على سبيل المثال في المباراة أمام أستون فيلا في مايو 2022 كنا خاسرين بنتيجة 2- صفر بالدقيقة 70 لذا لم يكن الفوز سهلاً. سنحاول الآن صنع التاريخ ونضع اسم هذا الفريق كأفضل فريق على الإطلاق، هذا يعني الكثير بالنسبة إلينا».

جاءت تصريحات سيلفا قبل ديربي مانشستر الأحد، فيما قال مهاجم اليونايتد السابق البلغاري برباتوف:«إخراج ماركوس راشفورد من التشكيلة ليس الحل، أنصحه بطلب مشورة من بول سكولز وجاري نيفيل لمعرفة كيف نجحا على مدى 15 و20 عاماً في الفريق. على المدرب تن هاغ أن يسأل راشفورد لماذا يعاني في فريقه ويقدم أداء جيداً مع المنتخب الإنجليزي؟».