الأهلي يعود إلى القاهرة مباشرة بعد انتهاء لقاء صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، في طريقها إلى القاهرة.





وتتوجه بعثة الفريق الأحمر من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية والتجهيزات الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

الأهلي يتوجه إلى ملعب اللقاء ..

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، فندق الإقامة بمدينة بريتوريا منذ قليل ، في طريقه إلى استاد لوفتوس استعدادا لخوض مباراة صن داونز المرتقبة.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الأربعاء المقبل.

وحسم الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من المسابقة بعد تأهله على حساب سيمبا التنزاني بالتعادل بثنائية لكل منهما في تنزانيا إيابًا وإيجابيًا بهدف لمثله على ملعب ستاد القاهرة إيابًا.

بينما تأهل فريق صن داونز على حساب بترو أتليتكو الأنجولي ، بالفوز في جنوب أفريقيا بثنائية من دون رد ، والتعادل السلبي في جنوب أفريقيا.