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الأهلي يعاين ملعب لوفتوس قبل دقائق من ملاقاة صن داونز

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على معاينة أرضية ملعب لوفتوس ستاديوم ، قبل نزول لاعبي الأحمر واجراء عمليات الإحماء استعدادا لملاقاة صن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية ، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي كما يلي..
في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.
خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.
الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

على صعيد متصل شهد تشكيل الأهلي تغييرات بالجملة ، وفقاً لما أعلنه السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر منذ قليل.


وجاء تشكيل الأهلي كما يلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة فور انتهاء المواجهة ، على أن يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الإياب التي تقام بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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