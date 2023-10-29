الأهلي يعاين ملعب لوفتوس قبل دقائق من ملاقاة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على معاينة أرضية ملعب لوفتوس ستاديوم ، قبل نزول لاعبي الأحمر واجراء عمليات الإحماء استعدادا لملاقاة صن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
وأعلن الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية ، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.
وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي كما يلي..
في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.
خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.
خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.
الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.
على صعيد متصل شهد تشكيل الأهلي تغييرات بالجملة ، وفقاً لما أعلنه السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر منذ قليل.
وجاء تشكيل الأهلي كما يلي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة فور انتهاء المواجهة ، على أن يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الإياب التي تقام بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.