مهاجم نوتينجهام يكشف أسباب رحيله عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح تايويو أونيي، مهاجم نوتينجهام فورست، أسباب رحيله عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام قبل الماضي 2021.

وكان أونيي قد أنتقل لصفوف يونيون برلين الألماني، بعدما علم بإن المدرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول لن يعتمد عليه.

وأكد مهاجم نوتينجهام فورست أنه كان يستمتع بتواجده داخل ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال الفترة التي قضاها داخل الريدز.

تصريحات مهاجم نوتينجهام فورست

تحدث أونيي خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "بالطبع كانت الحصص التدريبية رائعة للغاية في ليفربول".

وأضاف: "هذه التدريبات التي نؤديها ونقوم بها، لابد أن تجعلنا نفوز ببطولة ما في النهاية، أنت لا تتدرب بهذه الطريقة ثم في نهاية الموسم لن تحصل على أي شيء".

وأكمل: "الأجواء بالنسبة لي كلاعب هي التي كنت أرغب بها دائمًا، لكنك يجب أن تتخذ بعض القرارت التي تبدو صعبة، لذلك كان لابد عليِ الرحيل عن ليفربول".

وأكمل: "فرص مشاركتي في ليفربول كانت صعبة في ظل تواجد كل من؛ محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وآخرون".

وأختتم مهاجم نوتينجهام فورست تصريحاته: "كان عليٍ الانتقال إلى نادٍ آخر من أجل المشاركة في المباريات، كان من الصعب الرحيل، لكنه كان قرار عليّ اتخاذه".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نوتينجهام فورست في الرابعة من عصر اليوم، في الموقعة التي يشهدها ملعب “أنفيلد”.