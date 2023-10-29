ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت Al-Ahly vs Sundawnz في دوري السوبر الإفريقي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت Al-Ahly vs Sundawnz في دوري السوبر الإفريقي الاهلي وصن داونز ، يستعد الاهلي المصري لخوض مباراة قوية جدا امام نظيرة صن داونز الجنوب الافريقي اليوم الاحد الموافق 29 من شهر اكتوبر لعام 2023 ، ذلك اللقاء القوي جدا الذي يقام في اطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي ، ذلك اللقاء الناري الذي يقام علي ارضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد المتواجد في مدينة بريتوريا ، بحضور مجموعة كبيرة من الجماهير الذي تمكنت في الذهاب الي ارضية الملعب من اجل تشجييع الفريقين.

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على إجراء العديد من التعديلات على تشكيل الفريق الأساسي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقرر كولر نظرا لأهمية المباراة والطبيعة الهجومية لفريق صن داونز على ارضه الاعتماد على احمد نبيل كوكا فى خط الوسط بدلا من محمد مجدى قفشة، كذلك قرر البدء باليو ديانج الدبابة المالية من بداية اللقاء.

كما استقر المدير الفني بصحبة الجهاز المعاون على وضع ياسر إبراهيم مكان رامي ربيعة في خط الدفاع من أجل زيادة صقل الناحية الدفاعية.

والقنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا وذلك لرغبة قطاع عريض من مشجعي رياضة كرة القدم في متابعة مباريات دوري السوبر الإفريقي وهي مسابقة قارية لكرة القدم للأندية ويديرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتضم 24 فرقة.

ويخوض المدرب السويسري كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة فريق صن داونز وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب وتفادي الهزيمة أمام العملاق الجنوب إفريقي، وخطف بطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية من بوابة ستاد القاهرة في مباراة الإياب.

ويفتقد النادي الأهلي أمام صن داونز، لخدمات نجم الوسط والمنضم حديثاً إلى الفريق إمام عاشور، وذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي بمسابقة الدوري المحلي.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وصن داونز عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

حصلت مجموعة من القنوات الفضائية على حق البث المباشر لمباريات دوري السوبر الإفريقي والتي يمكن من خلال ضبط ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات مشاهدة كافة المباريات وإليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز:-

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة الرياضية المغربية