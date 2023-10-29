جوندوجان عن خسارة الكلاسيكو: "أرفض الاستهتار"

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير برشلونة بالأمس السبت صدمة كبيرة، بعدما تعرض الفريق الأول لكرة القدم لخسارة من نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وعلق الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة على خسارة فريقه بالأمس، حيث أنتقد حالة الاستهتار التي كان عليها زملاؤه خلال الكلاسيكو، خاصة بعد تقدم البلوجرانا.

تصريحات جوندوجان

تحدث جوندوجان في تصريحات عبر المركز الإعلامي الرسمي لبطولة الدوري الإسباني، حيث قال: "لأكون صادقًا ودون مبالغة، لأنني لا أريد التفوه بأشياء لا ينبغي أن أقولها".

وأضاف: "اللاعبون يشعرون بخيبة أمل كبيرة، حيث أنني لقد الآن من غرفة اللاعبين، وأرى ذلك على وجوههم".

وأضاف: "بعد مباراة مهمة ونتيجة سلبية مثل هذه، أود أن أرى المزيد من الغضب على وجوههم".

وأردف: "يجب أن تكون هناك المزيد من المشاعر عندما تخسر، فهذه جزأ من المشاكل التي نعاني منها، فعندما تعلم أنه يمكنك تقديم مستوى أفضل في بعض المواقف أثناء المباراة".

وأكمل: "لابد أن تقوم بنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".

بينما علق على الخسارة من ريال مدريد، فقال: "جئت إلى هنا لا لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسئولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".