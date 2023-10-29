هشام زكريا يعلن تشكيل أسوان الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في المباراة المرتقبة على ستاد أسوان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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تشكيل أسوان الرسمي لمباراة غزل المحلة

أحمد بليلة _ علي فتحي _ أحمد كاستلو _ حسام عرفات _ محمد مرسي _ بلال جمال _ مسعد عوض _ صابر الشيمي _ عمر سعودي _ محمود لوكس _ مصطفي غناني

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة أسوان

عمرو شعبان , عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي , محمد جابر , شيكو محارب , محمود غالي ,محمد حجازي , عبده يحيـى , تشارلز باسي , عمرو مصطفى.

موعد مباراة غزل المحلة و أسوان

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة و أسوان

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المحترفين .