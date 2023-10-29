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هشام زكريا يعلن تشكيل أسوان الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في المباراة المرتقبة على ستاد أسوان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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تشكيل أسوان الرسمي  لمباراة غزل المحلة

أحمد بليلة _ علي فتحي _  أحمد كاستلو _ حسام عرفات _ محمد مرسي _  بلال جمال _ مسعد عوض _  صابر الشيمي _  عمر سعودي _ محمود لوكس _  مصطفي غناني

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة أسوان

عمرو شعبان , عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي  , محمد جابر , شيكو محارب  , محمود غالي ,محمد حجازي , عبده يحيـى , تشارلز باسي , عمرو مصطفى.

 

موعد مباراة غزل المحلة و أسوان

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

 

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة و أسوان

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1  الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المحترفين .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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