كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو في فندق الإقامة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل لحظات من التحرك إلى ملعب لوفتوس.





وبدأت المحاضرة في تمام الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم يتحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

المران الختامي

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ الأهلي مرانه بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وينطلق لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.

وسبق أن تقابل الفريقان خلال أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربعة مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً، مقابل تسعة عشر هدفاً تلقتها شباكه.