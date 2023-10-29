عبقرية أنشيلوتي تتغلب على غرور تشافي في كلاسيكو الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض أمام نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالأمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ونجح الملكي في تصدر مسابقة الليجا برصيد 28 نقطة، بجانب جيرونا والذي يأتي في الوصافة بنفس رصيد الريال، لكن فارق الأهداف لصالح الأخير، فيما يحل برشلونة في المركز الثالث بـ 24 نقطة.

بيلينجهام يُهدي ريال مدريد الفوز أمام برشلونة

قاد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، فريقه للفوز على نظيره برشلونة، بعدما أحرز هدفين خلال الكلاسيكو، حيث جاء الهدف الأول من تصويبة قوية في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بينما عاد اللاعب الإنجليزي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما تقدم إلكاي جوندوجان بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز الملكي 2/1.

عبقرية أنشيلوتي تحسم كلاسيكو الأرض لـ ريال مدريد

وتُشير احصائيات كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد لتفوق كامل من تشافي على كارلو أنشيلوتي على عكس نتيجة المباراة، والتي جاءت في صالح الفريق الملكي.

ونجح أنشيلوتي في تدارك الأخطاء بين شوطي المباراة، حيث قام بإشراك إدوارد كامافينجا بديلًا بـ فيرلاند ميندي، مما منح خط وسط ريال مدريد قوة وصلابة، بجانب منح الإنجليزي بيلينجهام حرية كبيرة في الملعب، لينجح اللاعب في تسجيل هدفين، نجح من خلالهما الملكي في حسم الكلاسيكو.

وكان الشوط الأول من الكلاسيكو قد شهد تقدم البلوجرانا في النتيجة والأداء، حيث شهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كاملة من لاعبي برشلونة على الكرة، حيث أضاع عدد من الفرص المؤكدة للتهديف.

بينما لم يكن الأمر كذلك خلال الشوط الثاني بعد التعديلات التي أجراها المدرب الإيطالي على تشكيل الريال، مما منح الفريق الملكي توازنًا على عكس ما كان عليه خلال الشوط الأول.

وتلقت جماهير برشلونة صدمة كبيرة، بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالرغم من التفوق الكامل على الريال في معظم فترات المباراة.

في المقابل تسود حالة من السعادة على جماهير الريال، لكنها مصحوبة بقلق بسبب سوء المستوى الذي ظهرعليه الفريق في أجزاء كبيرة من اللقاء.