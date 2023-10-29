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ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بعد الفوز بالكلاسيكو أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني في بيان رسمي، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أوريلين تشواميني، بعد نهاية الكلاسيكو أمام ، ضمن منافسات .

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي شهدت تألق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، حيث قاد الملكي للفوز بعدما سجل هدفين خلال الكلاسيكو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشواميني خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للريال.

وجاءت نتيجة التقارير معاناة اللاعب بكسر غير كامل في مشط القدم الأيسر، حيث لم يتحدد فترة غياب اللاعب بعد.

يذكر أن الدولي الفرنسي أكمل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على الرغم من المعاناة التي تعرض لها جراء الإصابة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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