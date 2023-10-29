شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب لوفتوس لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، لخوض مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقبل تحرك الفريق عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا واستمرت لمدة نصف ساعة، تحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

على صعيد متصل، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.