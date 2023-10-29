شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التى تقام بملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، فى "ذهاب" نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، وصلاح محسن.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

على صعيد متصل، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.